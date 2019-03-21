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Яремчук пояснив, чому взимку відмовився від переходу в Галатасарай

09:16 643 Читать на русском
Яремчук пояснив, чому взимку відмовився від переходу в Галатасарай
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Форвард збірної України та бельгійського Гента Роман Яремчук підтвердив, що взимку міг змінити команду.

"Не можу сказати, що я сильно переживав через безгольову серію. Психологічно це на мені ніяк не позначалося. У мене в кожному поєдинку є моменти. В двох останніх матчах я забив три голи, хоча граю так само і стільки ж моментів маю для взяття воріт.

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В бельгійських клубах на високому рівні скаутинг. Вони знаходять молодих гравців, які за два-три роки адаптуються і виходять на високий рівень.

Взимку за два дні до закриття трансферного вікна мені подзвонив агент і сказав, що є варіант з Галатасараєм. Але керівництво Гента сказало: "Ми не знайдемо тобі альтернативу за два дні". Та й ціна, яку пропонували, не влаштовувала клуб.

Агент мені теж сказав: "Вважаю, тобі до Туреччини зараз не варто їхати". Я радий, що залишився в Бельгії", – цитує Яремчука Sport.ua.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Теги
Галатасарай Галатасарай Гент Гент Туреччина Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном
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