Украинский нападающий сейчас выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге. Действующее соглашение Романа Яремчука с бельгийским клубом действует до 2026 года.

Яремчук может задержаться в Валенсии – финансовый кризис "летучих мышей" играет на руку форварду сборной Украины

Как информирует Voetbalnieuws со ссылкой на Het Nieuwsblad, несмотря на то, что выступления форварда в Испании не впечатляют и пресса спекулировала о его преждевременном возвращении в Брюгге, бельгийцы не рассматривают этот вариант. Яремчук хорошо чувствует себя в Валенсии и не планирует покидать Испанию. Руководство "сине-черных" не рассчитывает на украинца и попытается летом оформить его полноценный трансфер.

Напомним, что Роман Яремчук за Валенсию сыграл в 12 матчах, в которых забил лишь один гол. Нападающий выходит на поле преимущественно на замену.

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