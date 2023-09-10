"Когда этот трансфер вообще происходил, то с Валенсией проблем не было. "Летучие мыши" шли за Рафой Миром из Севильи, а когда поняли, что Мир не придет, то обратили внимание на Яремчука – по профайлу тренеру Валенсии очень нравился Роман.

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С Брюгге проблем тоже не было, потому что они понимают, что заплатили за Яремчука 17 миллионов. Они видят, что происходит. Они понимают, что сейчас его по крайней мере отдать куда-то – это сократить зарплатную смету, а во-вторых – попробовать засветить в хорошем чемпионате, чтобы кто-то его, возможно, зимой за какие-то деньги купил.

Больше проблем было с самим Яремчуком, потому что он не был уверен, что будет в этой команде играть. А для него это было главное условие. Именно когда его удалось убедить, что в этой команде у него максимальные шансы иметь игровое время и, возможно, начать сезон как основной форвард – тогда он дал свое добро. Где-то за два дня до закрытия европейского трансферного окна", – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Яремчук будет выступать в Валенсии на правах аренды из Брюгге – соглашение заключено до лета 2024 года.

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