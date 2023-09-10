"Коли цей трансфер взагалі відбувався, то з Валенсією проблем не було. "Кажани" йшли за Рафою Міром із Севільї, а коли зрозуміли, що Мір не прийде, то звернули увагу на Яремчука – за профайлом тренеру Валенсії дуже подобався Роман.

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З Брюгге проблем теж не було, бо вони розуміють, що заплатили за Яремчука 17 мільйонів. Вони бачать, що відбувається. Вони розуміють, що зараз його принаймні віддати кудись – це скоротити зарплатний кошторис, а по-друге – спробувати засвітити в хорошому чемпіонаті, щоб хтось його, можливо, взимку за якісь гроші купив.

Більше проблем було із самим Яремчуком, бо він не був певен, що буде в цій команді грати. А для нього це була головна умова. Саме коли його вдалося переконати, що у цій команді у нього максимальні шанси мати ігровий час і, можливо, почати сезон як основний форвард – тоді він дав своє добро. Десь за два дні до закриття європейського трансферного вікна", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Яремчук виступатиме у Валенсії на правах оренди з Брюгге – угода укладена до літа 2024 року.

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