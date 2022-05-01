"Конечно, я много об этом думаю, анализирую. Много причин, о которых я не хочу говорить. Я знаю, что могу гораздо лучше – забивать гораздо больше голов.

Бенфика на пороге революции – новый тренер, трансферная цель в Шахтере и продажа конкурента Яремчука за большие деньги

Посмотрим, довольно непростой сезон для клуба и для меня. Хочется большего, вот и все. Я чувствую, что могу быть более результативным, и буду для этого прилагать максимум усилий", – сказал Яремчук в программе "Денисов Timе".

Напомним, в текущем сезоне Роман провел за Бенфику 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Команда украинца добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов и после 32-х туров идет в Примейра-лиге третьей.

Бенфика выиграла Юношескую лигу УЕФА, уничтожив в финале Зальцбург – путь к триумфу начался с разгрома от Динамо