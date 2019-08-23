Яремчук: Мы не имеем права упустить шанс попасть в групповой этап Лиги Европы

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук поделился мнением о победе над Риекой в квалификации Лиги Европы (2:1).

"Иногда результативные передачи лучше, чем голы. Я очень рад за Депуатра, который оформил дубль. Вчера мы провели вместе второй поединок и он прошел хорошо. Мне приятно, что я могу с ним поиграть и набраться опыта.

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Мы должны быть бдительными, ведь Риека – это сильная команда. Они хорошо смотрятся в обороне, поэтому ответный матч не будет простым. Достаточно ли победы 2:1? Это солидный, но опасный результат. Мы должны быть осторожными.

Нереализованные атаки? Меня больше огорчил мой первый момент, ведь сразу после него мы пропустили. Однако я знал, что у нас еще будет шанс. Но это не меняет того факта, что нападающий должен реализовывать такие моменты.

Теперь мы будем отдыхать и готовиться к ответному матчу в следующий четверг. Сейчас мы настолько близки к групповой стадии Лиги Европы, что просто не имеем права потерять этот шанс", – цитирует Яремчука официальный сайт Гента.

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