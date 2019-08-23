Яремчук: Ми не маємо права втратити шанс потрапити у груповий етап Ліги Європи

Український нападник Гента Роман Яремчук поділився думкою про перемогу над Рієкою у кваліфікації до Ліги Європи (2:1).

"Іноді результативні передачі кращі, ніж голи. Я дуже радий за Депуатра, який оформив дубль. Вчора ми провели разом другий поєдинок і він пройшов добре. Мені приємно, що я можу з ним пограти та набратись досвіду.

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Ми повинні бути пильними, адже Рієка – це сильна команда. Вони добре виглядають в обороні, тому матч-відповідь не буде простим. Чи достатньо перемоги 2:1? Це солідний, але небезпечний результат. Ми повинні бути обережними.

Змарновані нагоди? Мене найбільше засмутив мій перший момент, адже одразу після нього ми пропустили. Проте я знав, що у нас ще буде шанс. Але це не змінює того факту, що нападник повинен реалізовувати такі моменти.

Тепер ми будемо відпочивати та готуватись до матчу-відповіді наступного четверга. Зараз ми настільки близькі до групової стадії Ліги Європи, що просто не маємо права втратити цей шанс", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

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