"Это, конечно, очень неутешительный результат для нас, особенно из-за счета. Надо сказать, что мы встретили довольно особую команду с техническим качеством и собранностью. Мы по-прежнему очень гордимся тем, чего добились в этом соревновании. Но в итоге мы проиграли, потому что они были гораздо сильнее.

Бенфика – Брюгге – 5:1 – видео голов и обзор матча

Сейчас это горькая пилюля. Команда сделала невероятные вещи, чтобы зайти так далеко. Для меня это было сложно, но игроки были блестящими и хотели сделать все возможное. Постараюсь изменить ситуацию и создать команду, которая снова начнет побеждать", – цитирует наставника бельгийцев сайт УЕФА.

Напомним, что Роман Яремчук против Бенфики вышел в стартовом составе. Украинец сыграл 62 минуты, но, к сожалению, результативными действиями не отличился.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне - Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в четвертьфинал ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты