Брюгге провально возобновил сезон, разгромно проиграв Сент-Трюйдену в Кубке Бельгии. Действующие чемпионы пропустили 4 гола и вылетели на стадии 1/8 финала.

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Клуб отменил сегодняшнюю тренировку, сообщает HLN. Руководство экстренно собралось для обсуждения сотрудничества с тренером Карлом Хуфкенсом.

Специалисту уже сейчас грозит отставка, хотя есть вариант, что Хуфкенсу дадут еще один матч для исправления ситуации. В понедельник Брюгге сыграет в чемпионате с Левеном.

Брюгге после 17 туров Лиги Жупиле занимает лишь 4 место и проигрывает лидеру 13 очков. Выход в плей-офф Лиги чемпионов не гарантирует тренеру сохранение работы.

У Романа Яремчука нет доверия Хуфкенса. Украинец за полгода не сумел пробиться в основной состав Брюгге и всего 4 раза вышел в старте.

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