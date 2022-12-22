Брюгге провально відновив сезон, розгромно програвши Сент-Трюйдену в Кубку Бельгії. Чинні чемпіони пропустили 4 голи та вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

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Клуб скасував сьогоднішнє тренування, повідомляє HLN. Керівництво екстрено зібралося для обговорення співпраці з тренером Карлом Хуфкенсом.

Фахівцю вже зараз загрожує відставка, хоча є варіант, що Хуфкенсу дадуть ще один матч для виправлення ситуації. У понеділок Брюгге зіграє в чемпіонаті з Льовеном.

Брюгге після 17 турів Ліги Жупіле посідає лише 4 місце та програє лідеру 13 очок. Вихід у плей-офф Ліги чемпіонів не гарантує тренеру збереження роботи.

Роман Яремчук не має довіри Хуфкенса. Українець за пів року не зумів пробитися в основний склад Брюгге і лише 4 рази вийшов у старті.

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