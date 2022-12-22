Яремчук може здихатися тренера, який не вірить в нього – Брюгге готується до відставки після ганебного вильоту з кубка
Головний тренер Брюгге Карл Хуфкенс ризикує втратити роботу, зважаючи на погані результати на внутрішній арені.
Брюгге провально відновив сезон, розгромно програвши Сент-Трюйдену в Кубку Бельгії. Чинні чемпіони пропустили 4 голи та вилетіли на стадії 1/8 фіналу.
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Клуб скасував сьогоднішнє тренування, повідомляє HLN. Керівництво екстрено зібралося для обговорення співпраці з тренером Карлом Хуфкенсом.
Фахівцю вже зараз загрожує відставка, хоча є варіант, що Хуфкенсу дадуть ще один матч для виправлення ситуації. У понеділок Брюгге зіграє в чемпіонаті з Льовеном.
Брюгге після 17 турів Ліги Жупіле посідає лише 4 місце та програє лідеру 13 очок. Вихід у плей-офф Ліги чемпіонів не гарантує тренеру збереження роботи.
Роман Яремчук не має довіри Хуфкенса. Українець за пів року не зумів пробитися в основний склад Брюгге і лише 4 рази вийшов у старті.
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