Наставник Брюгге Карл Хуфкенс сообщил, что в ближайших матчах нападающий сборной Украины не сможет выйти на поле.

Сегодня, 21 декабря, Брюгге сыграет с Сент-Трюйденом в 1/8 финала Кубка Бельгии. Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук не попали в заявку. Если причины отсутствия защитника пока неизвестны, то с Яремчуком ситуация ясна – он травмирован.

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"У Романа есть проблемы с лодыжкой. Он будет готов только к матчу против Генка (8 января – прим. "Футбол 24")", – рассказал Карл Хуфкенс.

Соответственно 27-летний Яремчук пропустит кубковый матч против Сент-Трюйдена, а также поединок с Левеном в чемпионате Бельгии. Брюгге занимает 4 место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего Генка составляет 13 очков.

Напомним, сезон 2022/23 является дебютным для Романа Яремчука в Брюгге. Украинец сыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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