Дебют Романа Яремчука в составе Бенфики может прийтись на матч квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака.

Украинец точно получит несколько минут в нынешнем поединке с москвичами, уверяет Record. Культовое издание даже поместило Романа на своей первой полосе.

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Более того, новичок Бенфики может выйти в старте. Гонсалу Рамос имел незначительное повреждение, поэтому его участие в матче остается под вопросом. Если португалец не будет готов, то его должен заменить именно Яремчук.

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Напомним, матч Бенфика – Спартак состоится сегодня, начало в 22:00. Первую встречу португальцы выиграли со счетом 2: 0.

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