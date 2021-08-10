Яремчук имеет все шансы дебютировать за Бенфику в матче против Спартака – есть надежда даже на основу
Дебют Романа Яремчука в составе Бенфики может прийтись на матч квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака.
Украинец точно получит несколько минут в нынешнем поединке с москвичами, уверяет Record. Культовое издание даже поместило Романа на своей первой полосе.
Яремчук со скамейки запасных смотрел на нервный старт Бенфики в чемпионате – дебют украинца откладывается
Более того, новичок Бенфики может выйти в старте. Гонсалу Рамос имел незначительное повреждение, поэтому его участие в матче остается под вопросом. Если португалец не будет готов, то его должен заменить именно Яремчук.
Наслаждайся игрой за бокалом премиальной Żubrówka Czarna. Узнать больше о Żubrówka Czarna и коктейли здесь.
Напомним, матч Бенфика – Спартак состоится сегодня, начало в 22:00. Первую встречу португальцы выиграли со счетом 2: 0.
"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема