Дебют Романа Яремчука у складі Бенфіки може припасти на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака.

Українець точно отримає кілька хвилини у нинішньому поєдинку з москвичами, запевняє Record. Культове видання навіть помістило Романа на своїй першій шпальті.

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Більше того, новачок Бенфіки може вийти у старті. Гонсалу Рамос мав незначне пошкодження, тому його участь у матчі залишається під питанням. Якщо португалець не буде готовим, то його повинен замінити саме Яремчук.

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Нагадаємо, матч Бенфіка – Спартак відбудеться сьогодні, початок о 22:00. Першу зустріч португальці виграли з рахунком 2:0.

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