Якименко в своем Instagram поделился фотографией bp подписания контракта с Брюгге.

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17-летний Александр будет выступать за Club NXT – резервную команду Брюгге, выступающую во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Отметим, что в основе выступают представители сборной Украины – Роман Яремчук и Эдуард Соболь.

Добавим, что Якименко является воспитанником Шахтера, а летом этого года перебрался в Брюгге U-18. Контракт с Club NXT – первое профессиональное соглашение для юного вингера.

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