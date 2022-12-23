Украинец стал одноклубником Яремчука и Соболя в Бельгии
23:33 - Читати українською
Полузащитник Александр Якименко продолжит карьеру в бельгийском Брюгге.
Якименко в своем Instagram поделился фотографией bp подписания контракта с Брюгге.
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17-летний Александр будет выступать за Club NXT – резервную команду Брюгге, выступающую во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Отметим, что в основе выступают представители сборной Украины – Роман Яремчук и Эдуард Соболь.
Добавим, что Якименко является воспитанником Шахтера, а летом этого года перебрался в Брюгге U-18. Контракт с Club NXT – первое профессиональное соглашение для юного вингера.
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