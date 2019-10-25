Яремчук и Шабанов попали в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored

Нападающий Гента Роман Яремчук и защитник Динамо Артем Шабанов стали одними из лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Статистический портал Whoscored включил обоих украинцев в символическую сборную недели в Лиге Европы. Отметим, что Яремчук дублем помог Генту спастись от поражения с Вольфсбургом (2:2). Шабанов сравнял счет в матче между Динамо и Копенгагеном (1:1).

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Вратарь: Сафонов (Краснодар)

Защитнику: Свенссон (АЗ), Джонс (Манчестер Юнайтед), Шабанов (Динамо Киев), Эскудеро (Севилья)

Полузащитники: Стенгс, Идриси, Коопмейнерс (все – АЗ), Васкес (Севилья)

Нападающие: Боаду (АЗ), Яремчук (Гент)

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