toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Яремчук и Шабанов попали в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored

11:13 10 Читати українською
Яремчук и Шабанов попали в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored
Роман Яремчук / Getty images

Нападающий Гента Роман Яремчук и защитник Динамо Артем Шабанов стали одними из лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Статистический портал Whoscored включил обоих украинцев в символическую сборную недели в Лиге Европы. Отметим, что Яремчук дублем помог Генту спастись от поражения с Вольфсбургом (2:2). Шабанов сравнял счет в матче между Динамо и Копенгагеном (1:1).

Лига Европы: Яремчук дублем спас Гент от поражения Вольфсбургу, Григорчук опозорился против АЗ

Вратарь: Сафонов (Краснодар)

Защитнику: Свенссон (АЗ), Джонс (Манчестер Юнайтед), Шабанов (Динамо Киев), Эскудеро (Севилья)

Полузащитники: Стенгс, Идриси, Коопмейнерс (все – АЗ), Васкес (Севилья)

Нападающие: Боаду (АЗ), Яремчук (Гент)

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца

blog_ava
Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца
03:45
4909
Теги
Гент Гент Лига Европы Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Динамо Киев - Копенгаген Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
10
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук