Яремчук та Шабанов потрапили у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією Whoscored

Нападник Гента Роман Яремчук та захисник Динамо Артем Шабанов стали одними з найкращих гравців за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Статистичний портал Whoscored включив обох українців до символічної збірної тижня в Лізі Європи. Відзначимо, що Яремчук дублем допоміг Генту врятуватися від поразки з Вольфсбургом (2:2). Натомість Шабанов зрівняв рахунок у матчі між Динамо та Копенгагеном (1:1).

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Воротар: Сафонов (Краснодар)

Захисникики: Свенссон (АЗ), Джонс (Манчестер Юнайтед), Шабанов (Динамо), Ескудеро (Севілья)

Півзахисники: Стенгс, Ідрісі, Коопмейнерс (всі – АЗ), Васкес (Севілья)

Нападники: Боаду (АЗ), Яремчук (Гент)

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