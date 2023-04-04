"Может ли Динамо выкупить Довбика? Потенциально может, но 15 миллионов евро, которые хочет Днепр за трансфер игрока, вряд ли киевский клуб будет готов заплатить. Да и сам игрок видит себя в иностранном чемпионате. Он сконцентрирован на целях команды. Вы же видите, Артем вышел на поле и решил судьбу матча [против Металлиста]. Это то, что он делал неоднократно.

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Возвращение Яремчука в Динамо? Нет. У него еще есть перспективы в Европе, он молодой парень. У каждого бывают разные сезоны. Даже у Шевченко были неудачные периоды. Тем более, Динамо надо будет выкупить футболиста, а на него будет навешен серьезный ценник. Яремчук найдет два-три момента, начнет забивать. Еще может до конца сезона 15 мячей забить", – отметил комментатор Цыганык LIVE.

Недавно появились слухи, что Брюгге хочет избавиться от Яремчука летом, но пока игроком никто не интересовался. Артем Довбик лучший бомбардир УПЛ. В его активе 15 голов и пять результативных передач в 19 матчах.

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