Яремчук и Довбик не для Динамо – Цыганык оценил перспективы форвардов сборной Украины
Блогер и комментатор Игорь Цыганык высказался по поводу будущего двух украинских футболистов.
"Может ли Динамо выкупить Довбика? Потенциально может, но 15 миллионов евро, которые хочет Днепр за трансфер игрока, вряд ли киевский клуб будет готов заплатить. Да и сам игрок видит себя в иностранном чемпионате. Он сконцентрирован на целях команды. Вы же видите, Артем вышел на поле и решил судьбу матча [против Металлиста]. Это то, что он делал неоднократно.
Динамо и Шахтер хотят утащить воспитанника Руха – львовяне попытаются сохранить молодежь
Возвращение Яремчука в Динамо? Нет. У него еще есть перспективы в Европе, он молодой парень. У каждого бывают разные сезоны. Даже у Шевченко были неудачные периоды. Тем более, Динамо надо будет выкупить футболиста, а на него будет навешен серьезный ценник. Яремчук найдет два-три момента, начнет забивать. Еще может до конца сезона 15 мячей забить", – отметил комментатор Цыганык LIVE.
Недавно появились слухи, что Брюгге хочет избавиться от Яремчука летом, но пока игроком никто не интересовался. Артем Довбик лучший бомбардир УПЛ. В его активе 15 голов и пять результативных передач в 19 матчах.
Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил