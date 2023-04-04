Яремчук і Довбик не для Динамо – Циганик оцінив перспективи форвардів збірної України
Блогер та коментатор Ігор Циганик висловився щодо майбутнього двох українських футболістів.
"Чи може Динамо викупити Довбика? Потенційно може, але 15 мільйонів євро, які хоче Дніпро за трансфер гравця навряд чи київський клуб буде готовий заплатити. Та й сам гравець бачить себе в іноземному чемпіонаті. Він наразі сконцентрований на цілях команди. Ви ж бачите, Артем вийшов на поле і вирішив долю матчу [проти Металіста]. Це те що він робив неодноразово.
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Повернення Яремчука в Динамо? Ні. У нього ще є перспективи в Європі, він молодий хлопець. У кожного бувають різні сезони. Навіть у Шевченка були невдалі періоди. Тим більше Динамо треба бути викупити футболіста, а за нього буде серйозний цінник. Яремчук знайде два-три моменти, почне забивати. Ще може до кінця сезону 15 м'ячів забити", – зазначив коментатор в Циганик LIVE.
Нещодавно з'явилися чутки, що Брюгге хоче позбутися Яремчука влітку, але поки гравцем ніхто не цікавився. Артем Довбик наразі найкращий бомбардир УПЛ. В його активі 15 голів та п'ять результативних передач в 19 матчах.
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