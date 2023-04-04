"Чи може Динамо викупити Довбика? Потенційно може, але 15 мільйонів євро, які хоче Дніпро за трансфер гравця навряд чи київський клуб буде готовий заплатити. Та й сам гравець бачить себе в іноземному чемпіонаті. Він наразі сконцентрований на цілях команди. Ви ж бачите, Артем вийшов на поле і вирішив долю матчу [проти Металіста]. Це те що він робив неодноразово.

Динамо та Шахтар хочуть поцупити вихованця Руху – львів'яни спробують зберегти молодь

Повернення Яремчука в Динамо? Ні. У нього ще є перспективи в Європі, він молодий хлопець. У кожного бувають різні сезони. Навіть у Шевченка були невдалі періоди. Тим більше Динамо треба бути викупити футболіста, а за нього буде серйозний цінник. Яремчук знайде два-три моменти, почне забивати. Ще може до кінця сезону 15 м'ячів забити", – зазначив коментатор в Циганик LIVE.

Нещодавно з'явилися чутки, що Брюгге хоче позбутися Яремчука влітку, але поки гравцем ніхто не цікавився. Артем Довбик наразі найкращий бомбардир УПЛ. В його активі 15 голів та п'ять результативних передач в 19 матчах.

Динамо переграло найгіршу команду УПЛ – провал змінився натхненням Ваната, Шепелєва і джокерів Луческу, а суддя пробачив