Яремчук: Если бы несколько футболистов Динамо играли в Бельгии – уже получили бы приглашения от топ-команд

Форвард бельгийского Гента и сборной Украины поделился мыслями о проблемах Динамо и сравнил бельгийский и украинский чемпионаты.

"Я вот смотрю за футболистами Динамо: например, если бы пару футболистов из Динамо играли в чемпионате Бельгии, то они бы уже имели на руках пару приглашений от топ-команд, сто процентов. Но, видимо, на Украину не смотрят как на рынок. Брать молодых, перепродавать... Это больше Европа, Бельгия. Они берут молодых, перепродают, делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону.

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Не такой сильно тактический там футбол, если например со сборной сравнивать, но очень физический, выносливый. Если ты там не готов физически, то тебе будет очень трудно. Открытый футбол, много голевых моментов и легче себя показать. Легче чем в Украине, где команды закрываются, например, как против Динамо, и что ты покажешь? 10 человек в штрафной стоит – без шансов.

Общался с ребятами из Динамо. Говорят, что, конечно, им не приятно сейчас, что на них выливают очень много грязи. Кому не лень, все их обсуждают. Они не могут выиграть уже 5 матчей, в них психологическая яма. Они из-за этого очень переживают", – рассказал Яремчук в программе Профутбол.

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