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Яремчук: Если бы несколько футболистов Динамо играли в Бельгии – уже получили бы приглашения от топ-команд

19:51 82 Читати українською
Яремчук: Если бы несколько футболистов Динамо играли в Бельгии – уже получили бы приглашения от топ-команд
Роман Яремчук / Динамо Киев

Форвард бельгийского Гента и сборной Украины поделился мыслями о проблемах Динамо и сравнил бельгийский и украинский чемпионаты.

"Я вот смотрю за футболистами Динамо: например, если бы пару футболистов из Динамо играли в чемпионате Бельгии, то они бы уже имели на руках пару приглашений от топ-команд, сто процентов. Но, видимо, на Украину не смотрят как на рынок. Брать молодых, перепродавать... Это больше Европа, Бельгия. Они берут молодых, перепродают, делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону.

"Не понимаю, как футболист уровня Яремчука оказался ненужным Динамо", – Олег Федорчук

Не такой сильно тактический там футбол, если например со сборной сравнивать, но очень физический, выносливый. Если ты там не готов физически, то тебе будет очень трудно. Открытый футбол, много голевых моментов и легче себя показать. Легче чем в Украине, где команды закрываются, например, как против Динамо, и что ты покажешь? 10 человек в штрафной стоит – без шансов.

Общался с ребятами из Динамо. Говорят, что, конечно, им не приятно сейчас, что на них выливают очень много грязи. Кому не лень, все их обсуждают. Они не могут выиграть уже 5 матчей, в них психологическая яма. Они из-за этого очень переживают", – рассказал Яремчук в программе Профутбол.

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