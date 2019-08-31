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"Не понимаю, как футболист уровня Яремчука оказался ненужным Динамо", – Олег Федорчук

15:34 79 Читати українською
"Не понимаю, как футболист уровня Яремчука оказался ненужным Динамо", – Олег Федорчук
Роман Яремчук / ФК Гент

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал результативную игру форварда Гента Романа Яремчука.

"В новом сезоне Роман Яремчук забил шесть мячей в десяти матчах. За два года выступлений за бельгийский Гент Роман явно прибавил в классе. Секрет успеха кроется в психологическом факторе. Яремчук – игрок, который должен чувствовать доверие.

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В Динамо всегда большие ожидания от собственных воспитанников. Они не всегда идут на пользу футболистам. Вспомните, что в настоящий момент происходит с тем же Сидорчуком или Шапаренко.

В Бельгии нашли подход к Роману. Даже когда у нападающего не все выходило – продолжали его ставить в состав. Яремчук потом отблагодарил за доверие. В Бельгии понимают таланты. Местный футбол заточен на воспитание и продажу игроков. Поэтому для меня не удивительно, что Роман смог стать успешным в этом чемпионате", – цитирует Федорчука gazeta.ua.

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Теги
Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Гент Гент
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