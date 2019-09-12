Яремчук: Якби кілька футболістів Динамо грали у Бельгії – вже мали б запрошення від топ-команд

Форвард бельгійського Гента та збірної України поділився думками щодо проблем Динамо і порівняв бельгійський та український чемпіонати.

"Я от дивлюсь за футболістами Динамо: наприклад, якби кілька футболістів з Динамо грали у чемпіонаті Бельгії, то вони би вже мали на руках запрошення від топ-команд, сто відсотків. Але, напевно, на Україну не дивляться як на ринок. Брати молодих, перепродавати… Це більше Європа, Бельгія. Вони беруть молодих, перепродають, роблять бізнес, а Україна якось відійшла в бік.

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Не такий сильно тактичний там футбол, якщо наприклад зі збірною порівнювати, але дуже фізичний, витривалий. Якщо ти там не готовий фізично, то тобі буде дуже важко. Відкритий футбол, є багато гольових моментів і легше себе показати. Легше ніж в Україні, де команди закриваються, наприклад, як проти Динамо, і що ти покажеш? 10 людей у штрафному стоїть – без шансів.

Спілкувався з хлопцями з Динамо. Кажуть, що, звичайно, їм неприємно зараз, що на них виливають дуже багато бруду. Кому не ліньки, всі їх обговорюють. Вони не можуть виграти вже 5 матчів, у них психологічна яма. Вони через це дуже переживають", – розповів Яремчук у програмі Профутбол.

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