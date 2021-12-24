Кубок Португалії, 1/8 фіналу

Порту – Бенфіка – 3:0

Голи: Еванілсон, 1,31, Вітінья, 7

Вилучення: Еванілсон, 45+2 – Отаменді, 90+4

Така рання стадія подарувала зіткнення двох гігантів. Роман Яремчук залишився у запасі і спостерігав за побиттям своєї команди. Вже на 1-й хвилині захист Бенфіки розвалився, дозволивши Еванілсону розстріляти ворота з кількох метрів. Незабаром гостей підвів і воротар Елтон, який отримує шанси лише в кубкових змаганнях. Бразилець кулаком вибив м'яч на ногу Вітіньї, а той акуратним парашутом влучив під стійку. Бенфіка могла відіграти бодай один м'яч, але у Нуньєса зафіксували 4-сантиметровий офсайд. Той-таки Еванілсон оформив дубль, а перед свистком на перерву отримав другу жовту.

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Під час відпочинку Жезуш випустив Яремчука і Евертона. Українець двічі пробивав головою з хороших позицій, але резервний воротар "драконів" Марчесін діяв значно впевненіше за свого колегу. Від ще більшого приниження Бенфіку рятувала стійка, яка прийняла на себе могутній удар Таремі. Не обійшлося і без звичних сутичок на полі. Одну з таких спровокував Яремчук, який штовхнув Таремі, а потім легко вдарив іранця в куприк. До масової бійки не дійшло, а рефері пожалів Романа, виписавши лише жовту.

Догравали команди у рівних складах – гол Отаменді скасували, після чого засмучений аргентинець ледь не покалічив Діаса. Фінальний свисток зафіксував розгром Бенфіки з рахунком 0:3. Зовсім скоро Яремчук і компанія матимуть нагоду взяти реванш. 30-го грудня команди знову зійдуться на полі "драконів" в рамках чемпіонату. Якщо Бенфіка програє, то відстане від лідера аж на 7 очок і фактично попрощається з шансами на чемпіонство.

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