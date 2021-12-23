Вингер Мехелена Марьян Швед испытывает немалые проблемы со здоровьем после матча 1/4 финала Кубка Бельгии против Эйпена.

Врачи диагностировали у Шведа сотрясение мозга, ушибы ушей и легких, сообщает HLN. Отмечается, что украинец чувствует себя неплохо. Также его ждет обследование у отоларинголога.

Швед потерял сознание в жутком столкновении в матче Кубка Бельгии – украинец сыграл 5 минут

Добавим, что Марьян вышел на замену на 71 минуте, но уже через 5 минут вратарь соперника влетел в вингера, после чего украинец потерял сознание и был заменен.

Отметим, что Мехелен уступил Эйпену (1:3) и вылетел из Кубка Бельгии. В текущем сезоне Швед сыграл в 18 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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