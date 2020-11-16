В поединке 5-го тура Лиги наций против Германии Яремчук отметился голом, хотя это не помогло команде добиться положительного результата. Этот мяч стал для Романа шестым в футболке сборной.

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Как сообщает Команда 1, по этому показателю форвард догнал Леоненко, Алиева и Малиновского. Яремчук расположился на 20 месте, хотя уже в ближайшее время сможет улучшить свои результаты в заключительном матче текущего сезона Лиги наций.

К слову, возглавляет список бомбардиров действующий тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко с 48 голами. Его команду уже завтра, 17 ноября, ждет решающая встреча со Швейцарией. Начало в 21:45.

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