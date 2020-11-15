"Забивать – это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов и обзор матча

В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также немало. С одной стороны, это радует, а с другой – есть проблемы с реализацией. Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов – довольно неплохо", – цитирует Яремчука сайт ТК Футбол.

Заметим, сборная Украины после 5-ти туров Лиги наций расположилась на 3 месте в группе А4. Уже во вторник, 17 ноября, "сине-желтых" ожидает решающее противостояние со Швейцарией.

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