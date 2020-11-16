У поєдинку 5-го туру Ліги націй проти Німеччини Яремчук відзначився голом, хоча це не допомогло команді здобути позитивний результат. Цей м'яч став для Романа шостим у футболці збірної.

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Як повідомляє Команда 1, за цим показником форвард наздогнав Леоненка, Алієва та Маліновського. Яремчук розташувався на 20 місці, хоча вже найближчим часом зможе покращити свої результати у заключному матчі поточного сезону Ліги націй.

До слова, очолює список бомбардирів чинний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко із 48 голами. На його команду вже завтра, 17 листопада, чекає вирішальна зустріч зі Швейцарією. Початок о 21:45.

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