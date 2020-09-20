Яремчук делает то, на что способны немного других нападающих в Бельгии, – тренер Гента
Главный тренер Гента Вим Де Декер прокомментировал игру Романа Яремчука в последнем матче команды в чемпионате Бельгии.
"Будет ли проведена психологическая работа с Яремчуком после незабитого пенальти? Совсем немного, потому что Роман – нападающий, который живет за счет забитых мячей. Но я много раз беседовал с ним и буду продолжать это делать.
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Он фантастический нападающий, мы иногда видим это во время тренировок. Он делает то, на что способны немного другие нападающие в Бельгии. Но этот незабитый пенальти мы обсудим внутри команды", – поделился Де Докер в комментарии официальному сайту Гента.
Напомним, Гент минимально обыграл Мускрон (1:0), Яремчук не реализовал пенальти, а его гол отменили после просмотра VAR.
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