"Будет ли проведена психологическая работа с Яремчуком после незабитого пенальти? Совсем немного, потому что Роман – нападающий, который живет за счет забитых мячей. Но я много раз беседовал с ним и буду продолжать это делать.

Гент остался без еще одного игрока перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов

Он фантастический нападающий, мы иногда видим это во время тренировок. Он делает то, на что способны немного другие нападающие в Бельгии. Но этот незабитый пенальти мы обсудим внутри команды", – поделился Де Докер в комментарии официальному сайту Гента.

Напомним, Гент минимально обыграл Мускрон (1:0), Яремчук не реализовал пенальти, а его гол отменили после просмотра VAR.

Яремчук не реализовал пенальти и забил из офсайда, но Гент сумел одержать победу