"Чи буде проведена психологічна робота із Яремчуком після незабитого пенальті? Зовсім трохи, тому що Роман – нападник, який живе за рахунок забитих м'ячів. Але я багато разів розмовляв з ним і буду продовжувати це робити.

Гент залишився без ще одного гравця перед матчем з Динамо у Лізі чемпіонів

Він фантастичний нападник, ми іноді бачимо це під час тренувань. Він робить те, на що здатні небагато інших нападників у Бельгії. Але цей незабитий пенальті ми обговоримо всередині команди", – поділився Де Докер у коментарі офіційному сайту Гента.

Нагадаємо, Гент мінімально обіграв Мускрон (1:0), Яремчук не реалізував пенальті, а його гол скасували після перегляду VAR.

Яремчук не реалізував пенальті та забив із офсайду, але Гент зумів здобути перемогу