Бельгийский Гент решил отдать нападающего команды Георгия Квилитаю в аренду перед встречей с киевским Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Грузин присоединится к кипрскому Анортосису на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт Гента.

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Таким образом, Квилитая точно не сыграет против Динамо – матчи Лиги чемпионов состоятся 23 и 29 сентября соответственно.

К слову, Георгий провел 23 поединка в прошлом сезоне в составе Гента в чемпионате Бельгии, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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