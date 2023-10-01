Яремчук летом сменил Брюгге на Валенсию и долго ждал первого шанса. На неделе украинец дебютировал за новую команду, выйдя на замену. А сегодня впервые появляется в стартовом составе.

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Матч Бетис – Валенсия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на MEGOGO.

Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили – Паулиста, Москера, Диакаби, Озкаджар – Пепелу, Герра – Перес, Алмейда, Госальбес – Яремчук.

Валенсия после семи туров идет на восьмом месте в Примере.