Яремчук дебютирует в стартовом составе Валенсии
1 октября 21:16 - Читати українською
Украинский форвард Роман Яремчук впервые начинает матч за Валенсию.
Яремчук летом сменил Брюгге на Валенсию и долго ждал первого шанса. На неделе украинец дебютировал за новую команду, выйдя на замену. А сегодня впервые появляется в стартовом составе.
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Матч Бетис – Валенсия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на MEGOGO.
Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили – Паулиста, Москера, Диакаби, Озкаджар – Пепелу, Герра – Перес, Алмейда, Госальбес – Яремчук.
Валенсия после семи туров идет на восьмом месте в Примере.
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