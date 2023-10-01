Яремчук дебютує в стартовому складі Валенсії
21:10 - Читать на русском
Український форвард Роман Яремчук вперше розпочинає матч за Валенсію.
Яремчук влітку змінив Брюгге на Валенсію та довгенько чекав першого шансу. На тижні українець дебютував за нову команду, вийшовши на заміну. А сьогодні вперше з'являється у стартовому складі.
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Матч Бетіс – Валенсія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч можна на MEGOGO.
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі – Пауліста, Москера, Діакабі, Озкаджар – Пепелу, Герра – Перес, Алмейда, Госальбес – Яремчук.
Валенсія після семи турів йде на восьмому місці у Прімері.
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