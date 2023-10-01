Яремчук влітку змінив Брюгге на Валенсію та довгенько чекав першого шансу. На тижні українець дебютував за нову команду, вийшовши на заміну. А сьогодні вперше з'являється у стартовому складі.

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Матч Бетіс – Валенсія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч можна на MEGOGO.

Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі – Пауліста, Москера, Діакабі, Озкаджар – Пепелу, Герра – Перес, Алмейда, Госальбес – Яремчук.

Валенсія після семи турів йде на восьмому місці у Прімері.