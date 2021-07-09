Яремчук близок к переходу в Бенфику, – Ди Марцио
Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук готовится сменить клуб и чемпионат.
Украинский легионер бельгийского Гента Роман Яремчук может продолжить карьеру в Бенфике, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
Вест Хэм серьезно нацелился на Яремчука – еще два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию в борьбе за украинца
Оба клуба уже ведут между собой переговоры и, по информации журналиста, форвард сборной Украины не против присоединиться к португальскому клубу. Ранее Гент заявлял о желании выручить за трансфер своего футболиста 25-30 миллионов евро.
К слову, кроме "орлов" на Яремчука также претендуют Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.
Напомним, Яремчук хорошо зарекомендовал себя на Евро-2020, забив в 5 матчах два гола и отдав одну результативную передачу.
Бенфика в прошлом сезоне заняла в чемпионате Португалии третье место.
10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии