Украинский легионер бельгийского Гента Роман Яремчук может продолжить карьеру в Бенфике, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Оба клуба уже ведут между собой переговоры и, по информации журналиста, форвард сборной Украины не против присоединиться к португальскому клубу. Ранее Гент заявлял о желании выручить за трансфер своего футболиста 25-30 миллионов евро.

К слову, кроме "орлов" на Яремчука также претендуют Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.

Напомним, Яремчук хорошо зарекомендовал себя на Евро-2020, забив в 5 матчах два гола и отдав одну результативную передачу.

Бенфика в прошлом сезоне заняла в чемпионате Португалии третье место.

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