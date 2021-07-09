Український легіонер бельгійського Гента Роман Яремчук може продовжити кар'єру у лісабонській Бенфіці, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Обидва клуби вже ведуть між собою переговори і, за інформацією журналіста, форвард збірної України не проти приєднатися до португальського клубу. Раніше Гент заявляв про бажання виручити за трансфер свого футболіста 25-30 мільйонів євро.

До слова, окрім "орлів", на Яремчука також претендують Мілан, Вест Хем і Вольфсбург.

Нагадаємо, Яремчук добре зарекомендував себе на Євро-2020, забивши у 5 матчах два голи та віддавши одну результативну передачу.

Бенфіка у минулому сезоні посіла в чемпіонаті Португалії третю сходинку.

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