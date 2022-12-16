Товарищеский матч

Брюгге – Зюлте-Варегем – 3:0

Голы: Мейер, 7, Ларин, 62, Жутгла, 77

Брюгге с Яремчуком и Соболем проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов – за бельгийцев сыграл третий украинец

Брюгге в очередном спарринге размялся на одном из аутсайдеров Лиги Жупиле – Зюлте-Варегем. В первом тайме за фландрийцев вышел наш Роман Яремчук и уже на 7-й минуте ассистировал Бьорну Мейеру, открывшему счет в матче.

После перерыва Карл Хуфкенс провел сразу 10 замен, и на поле появился еще один наш соотечественник – Эдуард Соболь. Команда сумела забить еще два гола и оставить свои ворота сухими. К слову, за Зюлте-Варегем сыграл защитник Александр Драмбаев – игрок Шахтера, выступающий за бельгийцев на правах аренды, вышел на 55-й минуте, но не сумел предотвратить разгром.

Напомним, ближайшие официальные поединки клубы проведут 21 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии: Брюгге сыграет против Сент-Трюйдена, а Зюлте-Варегем встретится с Дейнзе.

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