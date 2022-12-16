Товариський матч

Брюгге – Зюлте-Варегем – 3:0

Голи: Мейєр, 7, Ларін, 62, Жутгла, 77

Брюгге з Яремчуком і Соболем програв аутсайдеру чемпіонату Нідерландів – за бельгійців зіграв третій українець

Брюгге у черговому спарингу розім'явся на одному з аутсайдерів Ліги Жупіле – Зюлте-Варегем. У першому таймі за фландрійців вийшов наш Роман Яремчук і вже на 7-й хвилині асистував Бйорну Мейєру, який відкрив рахунок у матчі.

По перерві Карл Хуфкенс провів одразу 10 замін і на полі з'явився ще один наш співвітчизник – Едуард Соболь. Команда спромоглась забити ще два голи і залишити свої ворота сухими. До слова, за Зюлте-Варегем зіграв захисник Олександр Драмбаєв – гравець Шахтаря, який виступає за бельгійців на правах оренди, вийшов на 55-й хвилині, але не зумів запобігти розгрому.

Нагадаємо, найближчі офіційні поєдинки клуби проведуть 21 грудня у рамках 1/8 фіналу Кубка Бельгії: Брюгге зіграє проти Сент-Трюйдена, а Зюлте-Варегем зустрінеться з Дейнзе.

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