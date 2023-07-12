"Он многому научился после прошлого сезона, который был для него тяжелым. Роман – очень положительный игрок. Просто некоторые вещи у него должны быть лучше, и именно на этом нужно сейчас сосредоточиться.

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Не стоит думать о том, чего от него ждут или о прошлом сезоне. Яремчуку нужно интенсивнее двигаться ногами, прибавлять больше темпа в свою игру. Он – топовый игрок, и мы видим его силу. Но это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше", – цитирует Дейлу voetbalprimeur со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Напомним, украинец перебрался в Брюгге год назад, став рекордным трансфером в истории клуба. Впрочем, Роман не смог сразу стать важным игроком команды. В прошлом сезоне Яремчук 32 раза выходил на поле в футболке своего клуба, но сумел забить всего 2 гола, а также отдал 4 ассиста.

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