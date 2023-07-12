"Він багато чому навчився після минулого сезону, який був для нього важким. Роман – дуже позитивний гравець. Просто деякі речі в нього мають бути кращими, і саме на цьому слід зараз зосередитися.

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Не варто думати про те, чого від нього чекають, чи про минулий сезон. Яремчуку потрібно інтенсивніше рухатися ногами, додавати більше темпу у свою гру. Він – топовий гравець, і ми бачимо його силу. Але це ще не той Яремчук, якого ми знали раніше", – цитує Дейлу voetbalprimeur з посиланням на Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, українець перебрався у Брюгге рік тому, ставши рекордним трансфером в історії клубу. Втім, Роман не зумів відразу стати важливим гравцем команди. У минулому сезоні Яремчук 32 рази виходив на поле у футболці свого клубу, але спромігся забити лише 2 голи, а також віддав 4 асисти.

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