Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о последствиях повреждения глаза, которое он получил в начале февраля.

"Я потому и сижу сейчас позади (разговор записывали в авто – прим .). Действительно, было несколько очень сложных дней, потому что переживал по поводу глаза. Достаточно такая опасная травма.

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Теперь нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать и зрение не исчезло. Нет, зрение не испортилось, но я был близок к действительно опасной травме", – заявил Яремчук в интервью YouTube-каналу Влада Седан .

Напомним, во время тренировок у Романа порвалась резинка для фитнеса и попала в глаз. Медики диагностировали повреждение правого глазного яблока, из-за чего украинец пропустил два поединка чемпионата Португалии – против Жил Висенте (1:2) и Тонделы (3:1).

В этом сезоне в активе форварда сборной Украины 31 поединок за "орлов", семь голов и восемь результативных передач.

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