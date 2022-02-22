Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук розповів про наслідки пошкодження ока, яке він зазнав на початку лютого.

"Я тому і сиджу зараз позаду (розмову записували в авто – прим.). Справді, було кілька дуже складних днів, бо переживав щодо ока. Досить така небезпечна травма.

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Тепер потрібно кожні два-три тижні перевірятись, щоб усе контролювати й зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але я був близьким до справді небезпечної травми", – заявив Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Влада Седан.

Нагадаємо, під час тренувань у Романа порвалася гумка для фітнесу і влучила в око. Медики діагностували пошкодження правого яблука, через що українець пропустив два поєдинки чемпіонату Португалії – проти Жил Вісенте (1:2) та Тондели (3:1).

Цього сезону в активі форварда збірної України 31 поєдинок за "орлів", сім голів та вісім результативних передач.

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