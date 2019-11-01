Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом

Андерлехт и Гент расписали ничью (3:3) в матче 13 тура чемпионата Бельгии. Смотрите видео голов и главных моментов игры на сайте "Футбол 24".

В первом тайме команды обменялись голами Версарена и Депуатра и ушли на перерыв при ничейном результате.

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

Андерлехт провел ударный отрезок уже во второй половине, и казалось, что дубль Кимара Руфа принесет хозяевам уверенные три очка. Однако слово взяли представители сборной Украины в составе Гента. Сначала Роман Яремчук добил мяч в сетку после своего же неудачного пенальти, а в компенсированное время Игорь Пластун умело замкнул подачу с правого фланга от Домпе – 3:3.