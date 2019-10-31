toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

31 октября 23:51 52 Читати українською
Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол
Пластун празднует спасительный гол Андерлехту / PhotoNews

Гент расписал ничью с Андерлехтом (3:3) в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Жупие, 13-й тур

Андерлехт – Гент – 3:3

Голы: Версарен, 17, Руф, 68 (пен), 70 – Депуатр, 24, Яремчук, 84, Пластун, 90+4

Нереализованный пенальти: Яремчук, 84

Гент приехал в гости к Андерлехту. Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в стартовом составе "бизонов", Роман Безус остался в запасе, а наш легионер в Андерлехте Евгений Макаренко травмирован. От Яремчука ждали продолжения феерии, ведь он в этом сезоне забил уже 12 голов.

"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українця

Гости активнее начали матч, но первый опасный удар нанесли хозяева – Локонга пробил точно в Камински. Гент продолжал владеть инициативой, хотя моментов не создавал. А на 17-й минуте Андерлехт развернул классную контратаку, которая стала голевой. Центрбэк Коббо подключился по левому флангу, получил хороший разрезной пас и прострелил вдоль ворот – на дальней штанге Версарен переправил мяч в сетку.

Андерлехт остро атаковал, делал резкие уколы соперника. Пластуну неоднократно приходилось играть на опережение в сложных ситуациях и выносить мяч подальше. Голкипер Гента спасал команду, после чего пытался разгонять быстрые контрвыпады передачами на Яремчука. Роман постоянно предлагал себя, искал свободные зоны, но выйти на удар не удавалось.

В середине первого тайма партнеры Яремчука сравняли счет. Одиджа-Офо своевременным пасом из глубины нашел в штрафной Депуатра, а тот без проблем обыграл вратаря. Арбитр отменил гол из-за офсайда, но после помощи VAR все же засчитал взятие ворот. Через три минуты Одиджа-Офо вырезал похожую передачу на Яремчука, однако Роман бесхитростно пробил в голкипера. Очередной пас из глубины на форварда сборной Украины – он проиграл силовую борьбу корпус в корпус.

В последние 15 минут первого тайма игра успокоилась. Вспоминаются только дальние удары Сайлемайкерса, с которыми справился Камински, и постоянные выносы Пластуна. После перерыва пошел футбол на встречных курсах – обе команды неплохо атаковали, но довести дело до акцентированного удара не могли. Впоследствии обменялись дальними выстрелами мимо ворот.

Яремчук редко встречался с мячом, а Пластун работал в поте лица. На 60-й минуте на поле вышел третий украинец – Безус заменил Дэвида. Андерлехт во второй раз повел в счете, когда Локонга заработал пенальти после контакта с Деягере, а Руф идеально пробил с точки. А еще через 2 минуты хозяева закрепили преимущество – Влап разгонял контрвыпад и пасовал налево, но мяч от Пластуна отскочил к Руфу. Англичанин замечательным обводным ударом оформил дубль. 3:1!

Гент перешел в массированное наступление. Яремчук оказывался на острие, но сначала выполнил скидку в никуда, а затем немного не успел на прострел с правого фланга. Супершанс имел Безус – Роман вышел один на один с голкипером и бахнул в него. Впрочем, украинец заработал важный угловой. При подаче Коббо в борьбе с Яремчуком сыграл рукой – пенальти. Форвард сборной Украины с первой попытки не переиграл голкипера, однако на добивании отправил мяч в пустые ворота. 13-й гол в сезоне!

Пошли нервные финальные минуты, в течение которых в центре внимания был Пластун. Выносы из собственной штрафной, проигранная борьба на фланге с желтой карточкой и инцидент у чужого бокса, когда Жуль заехал Игорю локтем в челюсть, но арбитр не назначил опасный штрафной. Это все отошло на второй план, когда на четвертой компенсированной минуте украинский защитник откликнулся на подачу Домпе и аккуратным ударом головой отправил мяч под дальнюю штангу. 3:3! Фантастическая концовка!

Гент набрал 22 очка – четвертое место в турнирной таблице. Андерлехт имеет в активе 14 пунктов – 12-я строчка.

blog_ava
Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8
31 октября
1072
Теги
Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгия Главное Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
    Італія — 30 окт255 Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
20
час
:
39
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук