Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

Гент расписал ничью с Андерлехтом (3:3) в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Жупие, 13-й тур

Андерлехт – Гент – 3:3

Голы: Версарен, 17, Руф, 68 (пен), 70 – Депуатр, 24, Яремчук, 84, Пластун, 90+4

Нереализованный пенальти: Яремчук, 84

Гент приехал в гости к Андерлехту. Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в стартовом составе "бизонов", Роман Безус остался в запасе, а наш легионер в Андерлехте Евгений Макаренко травмирован. От Яремчука ждали продолжения феерии, ведь он в этом сезоне забил уже 12 голов.

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Гости активнее начали матч, но первый опасный удар нанесли хозяева – Локонга пробил точно в Камински. Гент продолжал владеть инициативой, хотя моментов не создавал. А на 17-й минуте Андерлехт развернул классную контратаку, которая стала голевой. Центрбэк Коббо подключился по левому флангу, получил хороший разрезной пас и прострелил вдоль ворот – на дальней штанге Версарен переправил мяч в сетку.

Андерлехт остро атаковал, делал резкие уколы соперника. Пластуну неоднократно приходилось играть на опережение в сложных ситуациях и выносить мяч подальше. Голкипер Гента спасал команду, после чего пытался разгонять быстрые контрвыпады передачами на Яремчука. Роман постоянно предлагал себя, искал свободные зоны, но выйти на удар не удавалось.

В середине первого тайма партнеры Яремчука сравняли счет. Одиджа-Офо своевременным пасом из глубины нашел в штрафной Депуатра, а тот без проблем обыграл вратаря. Арбитр отменил гол из-за офсайда, но после помощи VAR все же засчитал взятие ворот. Через три минуты Одиджа-Офо вырезал похожую передачу на Яремчука, однако Роман бесхитростно пробил в голкипера. Очередной пас из глубины на форварда сборной Украины – он проиграл силовую борьбу корпус в корпус.

В последние 15 минут первого тайма игра успокоилась. Вспоминаются только дальние удары Сайлемайкерса, с которыми справился Камински, и постоянные выносы Пластуна. После перерыва пошел футбол на встречных курсах – обе команды неплохо атаковали, но довести дело до акцентированного удара не могли. Впоследствии обменялись дальними выстрелами мимо ворот.

Яремчук редко встречался с мячом, а Пластун работал в поте лица. На 60-й минуте на поле вышел третий украинец – Безус заменил Дэвида. Андерлехт во второй раз повел в счете, когда Локонга заработал пенальти после контакта с Деягере, а Руф идеально пробил с точки. А еще через 2 минуты хозяева закрепили преимущество – Влап разгонял контрвыпад и пасовал налево, но мяч от Пластуна отскочил к Руфу. Англичанин замечательным обводным ударом оформил дубль. 3:1!

Гент перешел в массированное наступление. Яремчук оказывался на острие, но сначала выполнил скидку в никуда, а затем немного не успел на прострел с правого фланга. Супершанс имел Безус – Роман вышел один на один с голкипером и бахнул в него. Впрочем, украинец заработал важный угловой. При подаче Коббо в борьбе с Яремчуком сыграл рукой – пенальти. Форвард сборной Украины с первой попытки не переиграл голкипера, однако на добивании отправил мяч в пустые ворота. 13-й гол в сезоне!

Пошли нервные финальные минуты, в течение которых в центре внимания был Пластун. Выносы из собственной штрафной, проигранная борьба на фланге с желтой карточкой и инцидент у чужого бокса, когда Жуль заехал Игорю локтем в челюсть, но арбитр не назначил опасный штрафной. Это все отошло на второй план, когда на четвертой компенсированной минуте украинский защитник откликнулся на подачу Домпе и аккуратным ударом головой отправил мяч под дальнюю штангу. 3:3! Фантастическая концовка!

Гент набрал 22 очка – четвертое место в турнирной таблице. Андерлехт имеет в активе 14 пунктов – 12-я строчка.