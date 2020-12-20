"Брюгге мог бы подписать Яремчука – он хороший нападающий. Я также видел, как он выступает за сборную Украины. Это сильно!

Яремчук может оказаться в Роме – на украинца охотится еще один гранд

Бельгийская лига, конечно же, не является конечной точкой для Яремчука, который в этом сезоне за Гент забил одиннадцать голов. Роман Яремчук – нападающий уровня английской Премьер-лиги. Я не говорю о таких клубах, как Манчестер Юнайтед, но он может усилить команду из середины турнирной таблицы АПЛ", – цитирует Сольеда издание Belgiumsoccer.be.

Напомним, Роман в текущем сезоне провел в составе Гента 20 матчей, записав в свой актив 11 голов и 4 ассиста.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу