"Брюгге міг би підписати Яремчука – він хороший нападник. Я також бачив, як він виступає за збірну України. Це сильно!

Яремчук може опинитись у Ромі – на українця полює ще один гранд

Бельгійська ліга, звичайно ж, не є кінцевою точкою для Яремчука, який у цьому сезоні за Гент забив одинадцять голів. Роман Яремчук – нападник рівня англійської Прем'єр-ліги. Я не кажу про такі клуби, як Манчестер Юнайтед, але він може підсилити команду з середини турнірної таблиці АПЛ", – цитує Сольєда видання Belgiumsoccer.be.

Нагадаємо, Роман у поточному сезоні провів у складі Гента 20 матчів, записавши до свого активу 11 голів та 4 асисти.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу