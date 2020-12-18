Яремчук может оказаться в Роме – на украинца охотится еще один гранд
09:49 - Читати українською
Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук продолжает интересовать итальянскую Рому.
Римляне обратились к Генту относительно возможного трансфера Романа Яремчука, однако не сделала официального предложения.
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По информации A Bola, украинец остается целью турецкого Галатасарая, который попытается повторить попытку трансфера зимой.
К слову, Роман провел 19 матчей в составе Гента в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста.
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