Римляне обратились к Генту относительно возможного трансфера Романа Яремчука, однако не сделала официального предложения.

Яремчук не интересует Спортинг – СМИ развеяло слухи о возможном трансфере

По информации A Bola, украинец остается целью турецкого Галатасарая, который попытается повторить попытку трансфера зимой.

К слову, Роман провел 19 матчей в составе Гента в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу