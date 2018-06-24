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Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

23 июня 18:35 250 Читати українською
Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018
Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Япония и Сенегал встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Екатеринбурге. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Япония – Сенегал состоится 24 июня в Екатеринбурге на одноименном стадионе. Начало игры – 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия – Панама: прогноз на матч ЧМ-2018

Япония – Сенегал, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Сенегал. Коэффициент на победу африканской команды составляет 2.30, а потенциальный триумф Японии оценивается баллом 3.40. На ничью ставят 3.00.

Букмекеры из Bwin в представителей Азии также верят меньше. На победу японцев коэффициент 3.40, ничья оценивается в 3.10, победа Сенегала – 2.30.

Напомним, в 1 туре группового этапа ЧМ-2018 Япония одолела Колумбию, а Сенегал уверенно переиграл Польшу.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
до матча
6
час
:
30
мин
Сенегал
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ЧМ 2018 Сенегал Сенегал Япония Япония Япония - Сенегал букмекеры
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