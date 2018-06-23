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Англия – Панама: прогноз на матч ЧМ-2018

22 июня 17:15 193 Читати українською
Англия – Панама: прогноз на матч ЧМ-2018
Англия – Панама: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Англия и Панама встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Англия – Панама состоится 24 июня в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Англия – Панама, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill явным фаворитом противостояния прогнозируемо считают Англию. Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта составляет 1.22, а потенциальный триумф Панамы оценивается баллом 15.00. На ничью ставят 5.50.

Букмекеры из Bwin в представителей КОНКАКАФ верят еще меньше. На победу Англии коэффициент 1.19, ничья оценивается в 6.50, победа Панамы – 18.00.

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Напомним, в первом туре чемпионата мира-2018 Англия на последних минутах вырвала победу над Тунисом, забив победный гол уже в компенсированное арбитром время. Дубль в активе Харри Кейна.

Панама в своем дебютном матче на чемпионатах мира потерпела разгромное поражение от Бельгии. Именно бельгийцы и Англия лидируют в группе G после первого тура соревнований.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
до матча
22
час
:
50
мин
Панама
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