ЧМ-2018 Польша – Сенегал: африканцы минимально одолели "Кадру"

Сборная Сенегала сумела победить польскую национальную команду в стартовом матче на чемпионате мира-2018 в группе H.

Обе команды живо начали поединок и пытались поймать друг друга на контратаке. Поляки солиднее выглядели в защите, а сенегальцы выполнили немало беговой работы.

Первый тайм запомнился бледной игрой лидеров команд. Роберт Левандовски лишь на 23-й минуте впервые сумел пробить по воротам, но его удар был далек от опасности. В то же время Садио Мане почти полностью выключил из игры хавбек "Кадры" Гжегож Крыховяк.

Польша – Сенегал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Казалось бы, что первый тайм так и завершится нулевой ничьей, ведь команды не могли использовать мелких ошибок друг друга. Однако, все изменилось за 7 минут до конца стартовой половины игры. После катастрофической ошибки обороны поляков мяч оказался в сетке ворот Щенсны. Идрисса Гуйе на 38-й минуте пробил низом в сторону ворот, а мяч, задев ногу Тьягу Ционека, предательски полетел в противоположную от кипера сборной Польши сторону.

Такой пропущенный гол отправил поляков в глубокий нокдаун. Выйти из него до конца первого тайма "Кадра" так и не сумела. Наставник сборной Адам Навалка в перерыве попытался внести коррективы в игру своих подопечных. Так, инертного Блащиковски заменил Беднарек, а Польша перешла на игру с тремя центральными защитниками.

Старт второй половины игры был за поляками. Они сильно начали, прижав на время сборную Сенегала к своим воротам. На 51-й минуте Левандовски классно перебросил стенку ударом со штрафного, но переиграть Хадима Н'Диайе не сумел. Кипер сумел парировать удар, а в ответной атаке африканцы не смогли пробиться сквозь защитников сборной Польши.

Но постепенно игра выровнялась, а с поляками случился еще один нефарт. На 60-й минуте Крыховяк "обрезал" половину команды, а его партнеры по обороне откровенно проспали рывок Ньянга, который как раз вернулся на поле после получения медицинской помощи. Сенегалец сумел пробросить мяч мимо Щенсны и реализовал выход один на один с пустыми воротами – 2:0 за Сенегалом.

После такого удара сборной Польши оправиться стало еще труднее. По инерции Левандовски и Co продолжали искать счастья на половине поля африканцев, но реальных моментов создали лишь несколько. В частности, Милик после паса Пищека пробил низом рядом со штангой. Не удалось отличиться и Ковнацки.

Искру надежду полякам подарил Крыховяк. За 4 минуты до конца основного времени он откликнулся на подачу Гросицки со штрафного и головой отправил мяч в угол ворот – 1:2. Сборная Польши сразу решила взять свое и начала грузить штрафную сенегальцев лонгболами, но без креатива преодолеть хорошо организованную оборону команды Сиссе так и не сумела. Победа Сенегала позволила африканской сборной вместе с Японией неожиданно возглавить группу H после первого тура.

ЧМ-2018. Группа H, 1 тур

Польша – Сенегал – 1:2

Голы: Крыховяк, 86 – Ционек, 38 (автогол), Ньянг, 60