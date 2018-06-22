ЧМ-2018 Колумбия – Япония: историческая победа с рекордами, хитрейший гол и очередная сенсация

Колумбия и Япония стартовали на чемпионате мира 2018 в группе H. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Колумбия – Япония начался в 15:00 по киевскому времени. На предыдущем Чемпионате мира колумбийцы разгромили японцев 4:1. Польша и Сенегал играют в этой же группе.

Колумбия – Япония: видео голов и обзор матча ЧМ-2018

Япония уже на 3-й минуте заработала пенальти. Ураганная атака с добиванием, которую Карлос Санчес завершил блоком руками. Первое удаление на ЧМ-2018 (второе по скорости во всей истории мундиалей), и гол с пенальти партнера Ярмоленко по Боруссии Д Синдзи Кагавы (самый быстрый для Японии на всех ЧС). Мог последний еще и ассистентом стать, но Инуи после идеального паса НЕ докрутил мяч в дальний угол. Между этими эпизодами Фалькао был близок к цели, но Кавасима выручил. Колумбийцы, несмотря на удаление, поддержали высокий темп и не боялись атаковать большими силами.

Колумбия – Япония (ОНЛАЙН-трансляция)

Далее Юя Осаке вывели на голевую позицию в штрафной соперника, но японец так пробил, что мяч полетел даже не на угловой флажок, а куда-то назад. Фалькао попытался дотянуться на заброса из глубины в прыжке тигра, но ему немного не хватило, чтобы выскочить на одного голкипера. Пекерман решил снять одного из активных игроков своей атакующей линии Хуана Куадрадо, ведь в средней линии не хватало Санчеса. И спустя 8 минут после этого Колумбия сравняла. Хуан Кинтеро низом прошил стенку, Кавасима выцарапал мяч, однако уже из-за линии ворот. Система автоматического определения гола четко показала Скомине, что взятие ворот надо засчитывать. Еще один технологический гол на Чемпионате мира 2018!

После перерыва первый момент за японцами. Осаке на 53-й минуте классно развернулся под не очень надежным прикрытием Давинсона Санчеса (очередной провал защитника Тоттенхэма) и пробил в ближний угол – Оспина потянул. С ударом Инуи в угол голкипер сборной Колумбии также справился. А вот Сакаи из выгодной позиции промахнулся. Ударная 7-минутка в исполнении "самураев", которые пытались использовать численное большинство.

Выход Хамеса Родригеса долго не мог ничего изменить. Япония владела откровенным преимуществом, а Колумбия исключительно отбивалась во втором тайме. На 73-й Сакай, казалось, пробивал с убойной позиции, но приговор был отложен до углового. Маленькие японцы выиграли верховую борьбу у колумбийцев. Хонда, вышедший на замену, подал корнер слева, Осако вколотил головой.

Первый и в принципе последний момент во втором тайме Колумбия создала аж на 78-й. Хамес наконец-то проявил себя, открылся под изысканный пас пяткой от Лермы и пробил, казалось, со смертельным силой. Однако на пути гола стал... нападающий Осако, который перед тем вывел Японию вперед. Еще несколько ударов по инерции, как в боксе. "Самураи" упали на канаты, но не на ринг – отбились.

Момент матча

Кинтеро забил удивительно хитрый гол, внизу пробив под стенкой так, что Кавасима вытаскивал мяч уже за линией ворот. Японцы очень долго пытались что-то доказать словенскому судьи Скомине, а тот только указывал куда-то в сторону неба. Мол, посмотрите сами: технология Goal Line решила все за меня – это чистой воды взятие ворот.

Классный штрафной, который стал 4-м голевым на ЧМ-2018. За весь предыдущий Мундиаль команды забили трижды со стандартов, а здесь больше за неполный первый тур. Кажется, мы знаем, что вы делали этим летом, уважаемые участники Кубка мира. А и, кстати, Кинтеро стал первым колумбийцем в истории, забившим 2-х чемпионатах мира. Эй, Хамес, лучший бомбардир ЧМ-2014, Родригес, просыпайся!

Заслуженный исторический успех Японии

Команда Акиры стала первой из стран Азии, выигравшей матч Чемпионата мира у представителя Южной Америки. Сенсация, как ни крути, если еще и вспомнить разгромное поражение японцев 1:4 в предыдущем мундиале. Андердоги доминировали и смогли впервые в своей истории ЧМ одержать победу над соперником, который сравнивал счет. Вполне по игре. Кто хотел победить, тот и взял весь выигрыш. Колумбийцы, сравняв счет, очень уж сели глубоко в защиту.

Заранее записанные в качестве аутсайдеров группы били фаворитов благодаря невероятному задору и классной скоростной игре. Осако стал героем матча. Нападающий Кельна, который заменил Окадзаки, сначала выиграл верховую борьбу и классным ударом от штанги принес 3 очка, а затем самоотверженно заблокировал удар Хамеса в упор. Да, Японии помогли ранние пенальти и удаление, но их не было бы, если бы не такой крутой старт команды, которая рискнула начать со штурма и получила джек-пот. Колумбия несколько раз выравнивала ситуацию на поле, однако перед такими резкими оппонентами не устояла.





Интересные факты

Колумбия – первая команда КОНМЕБОЛ, которая проиграла азиатам на Чемпионате мира. В предыдущих 18 встречах южноамериканцы выиграли 15 раз.

Карлос Санчес – первый колумбиец, которого удалили в матчах Мундиаля (в 19 игре). Отныне Япония стала сборной с наибольшим количеством матчей без удаление (18). Это также второе самое быстрое удаление в истории ЧМ (2 минуты и 56 секунд).

За 15 матчей ЧМ-2018 забито 35 голов, 22 из которых пришли после стандартных положений (63%).

Кагава забил самый быстрый гол Японии на чемпионатах мира (5 минут и 15 секунд).

ЧМ-2018. Группа H, 1 тур

Колумбия – Япония – 1:2

Голы: Кинтеро, 39 – Кагава, 6 (пен.), Осако, 73

Удаление: Карлос Санчес, 3