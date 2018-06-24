Японія – Сенегал: прогноз на матч ЧС-2018

Японія та Сенегал зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 у Єкатеринбурзі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Японія – Сенегал відбудеться 24 червня у Єкатеринбурзі на однойменному стадіоні. Початок гри – 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Англія – Панама: прогноз на матч ЧС-2018

Японія – Сенегал, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Сенегал. Коефіцієнт на перемогу африканської команди становить 2.30, а потенційний тріумф Японії оцінюється балом 3.40. На нічию ставлять 3.00.

Букмекери з Bwin у представників Азії також вірять менше. На перемогу японців коефіцієнт 3.40, нічия оцінюється у 3.10, перемога Сенегалу – 2.30.

Нагадаємо, у 1 турі групового етапу ЧС-2018 Японія здолала Колумбію, а Сенегал впевнено переграв Польщу.