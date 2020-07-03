Янг озвучил главную цель Интера на финиш сезона

Универсал миланского Интера Эшли Янг поделился планами команды на концовку нынешнего сезона. "Нерадзурри" продолжают борьбу за Скудетто и кубок Лиги Европы.

"Мы надеемся закончить этот сезон, завоевав трофей. Следующий год – это будущее, а к победам мы стремимся сейчас.

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Если возьмем трофей прямо сейчас, то так будет лучше. Это наша цель. Мы продолжаем борьбу и за Скудетто, и за Лигу Европы. У нас есть шансы завоевать хотя бы один из трофеев. Мы способны выиграть оба трофея – я уверен в этом. Интер может достичь успеха в еврокубке.

У нас отличная команда с потрясающими игроками, способными на все. Наши шансы на победу возрастают благодаря демонстрируемой отличной игре. Я уверен, что мы будем играть на победу, когда начнется Лига Европы", – заявил англичанин в комментарии Sky Sport Italia.

Отметим, что за 9 туров до конца чемпионата Интер отстает от Ювентуса на 8 очков. В свою очередь в Лиге Европы "нерадзурри" ждет противостояние с испанским Хетафе.

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